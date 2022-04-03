Майами, США, 3 апреля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. 18-летний испанский теннисит Карлос Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (Соединенные Штаты Америки). В финале испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 2:0 (7:5, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час и 50 минут.

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Предыдущим победителем турнира являлся польский теннисит Хуберт Хуркач. В полуфинале завершившегося «Мастерса» поляк уступил Рууду.

Ранее 26-летний российский теннисит и вторая ракетка мира Даниил Медведев в своих социальных сетях сообщил, что пропустит один или два месяца из-за того, что должен перенести операцию по удалению грыжи.