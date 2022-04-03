Фрайбург, Германия, 3 апреля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник «Фрайбурга» и сборной Германии Нико Шлоттербек не намерен покидать немецкий клуб в грядущее летнее трансферное окно ради перехода в мюнхенскую «Баварию».

ФК Бавария Мюнхен

«Я не знаю, что будет летом. Определенно, есть вероятность, что останусь здесь, я чувствую себя здесь очень комфортно», — цитирует Шлоттербека издание Sky Sports.

Шлоттербек выступает за «Фрайбург» с 1 июля 2017 года после перехода из «Карлсруэ» за 90 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего немецкого защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Нико Шлоттербек принял участие в 26-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Боруссии», «Хоффенхайма», «Аугсбурга» и «Вольфсбурга».