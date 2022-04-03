Москва, , 22:34 — REGNUM Россия требует созвать 4 апреля заседание Совета безопасности ООН в связи с украинскими фейками о событиях в Буче Киевской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале первый заместитель постпреда страны при ООН Дмитрий Полянский

ООН

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«Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в украинских пабликах и СМИ опубликованы видеоматериалы с якобы трупами на улицах Бучи. Интернет-пользователи обнаружили, что эти «трупы» живые, а Минобороны России назвало произошедшее очередной провокацией.

Тем временем западные страны решили воспользоваться украинскими материалами для ужесточения антироссийских санкций.

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