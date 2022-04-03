Москва, 3 апреля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Патриотизмом является не образ мыслей человека, а его действия. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«О чрезвычайно непростой теме. Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия», — написал Медведев.

По его словам, у людей, которые любят свою родину, «очень разные лица»: «У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал телеведущего Ивана Урганта, раскритиковавшего спецоперацию России в защиту ДНР и ЛНР, «большим патриотом».