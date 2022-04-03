Рим, 3 апреля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Руководство римской «Ромы» готовится предложить 33-летнему армянскому атакующему полузащитнику Генриху Мхитаряну новый контракт. В ближайшее время клуб обсудит детали контракта с агентом футболиста Мино Райолой. Об этом 3 апреля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Photolure Генрих Мхитарян

В текущем сезоне Генрих Мхитарян принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В сегодняшнем матче с «Сампдорией» армянский полузащитник забил победный мяч на 27-й минуте встречи.

Мхитарян выступает за «Рому» с 1 сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с «волками» рассчитано до 30 июня 2022 года.