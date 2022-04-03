Афины , , 22:22 — REGNUM В Афинах 3 апреля состоялся автопробег в поддержку России и против фашизма и русофобии. Об этом пишут СМИ.

Афины

Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

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Колонна машин, украшенных символами специальной операции России на Украине Z и V. и флагами Греции и Российской Федерации проследовала по центральным улицам города. Многие прохожие аплодировали.

Посольство Украины в Греции пыталось добиться запрета акции, но безуспешно. Местные СМИ уже назвали эти попытки дипломатов стремлением вмешаться во внутренние дела государства. Как сообщало ИА REGNUM, акции в поддержку России проводятся в разных странах мира.