Валенсия, Испания, , 22:17 — REGNUM 3 апреля в Валенсии на стадионе «Месталья» футбольный клуб «Валенсия» в матче тридцатого тура испанской Примеры 2021/22 сыграл вничью с «Кадисом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Единственную красную карточку на 90+5-й минуте встречи получил полузащитник гостей Хосе Мари. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой. Ассистенты главного судьи — Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула.

Составы команд:

«Валенсия»: Мамардашвили, Паулиста, Диакаби, Альдерете (Мориба, 68'), Коррейя, Гильямон (Гайя, 86'), Гедеш, Солер, Хиль (Черышев, 78'), Алькальде (Кошта, 86'), Гомес (Дуро, 68').

«Кадис»: Ледесма, Акапо, Эспино, Родригес, Чуст, Алькараз, Идрисси (Переа, 90'), Алехо (Собрино, 65'), сан Эметерио (Мари, 81'), Негредо, Лукас (Лосано, 81').

На данный момент «Валенсия» с 41-м набранным очком занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22. «Кадис», набрав 28 очков, укрепился на семнадцатой позиции.