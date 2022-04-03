Ливерпуль, Великобритания, , 22:12 — REGNUM Как сообщает издание The Mirror, 29-летний универсальный нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах готов пойти на компромисс в переговорах с «Ливерпулем» ради подписания нового контракта.

Мохаммед Салах Www.liverpoolfc.com

По информации источника, египтянин намерен провести оставшуюся часть карьеры в нынешнем клубе. Ранее сообщалось, что Салах отклонил контрактное предложение «Ливерпуля», по которому нападающий смог бы зарабатывать 475 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Мохаммед Салах принял участие в 28-ми турах, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость египетского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.