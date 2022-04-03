Москва, , 22:09 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 27 тыс. человек. Об этом 3 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из ДНР и ЛНР, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 27 893 человека, из них — 5 535 детей», — сказал он.

Мизинцев также добавил, что всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 585 458 человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Следственного комитета (СК) России сообщили, что по факту обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР в период со 2 по 3 апреля возбуждены еще два уголовных дела.