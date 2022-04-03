Милан, Италия, , 22:08 — REGNUM Миланский «Интер» готов отпустить 24-летнего центрфорварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса в грядущее летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере 80 миллионов евро. Об этом 3 апреля сообщило издание Calciomercato.

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

Ранее сообщалось, что на Лаутаро Мартинеса претендуют лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал».

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В восьми матчах Лиги Чемпионов УЕФА на счету Мартинеса один гол.

Мартинес выступает за «Интер» с 4 июля 2018 года после перехода из аргентинского клуба «Расинг» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.