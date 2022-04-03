Мадрид, 3 апреля 2022, 22:05 — REGNUM Как сообщает испанское издание Sport. es, 23-летний центральный защитник сборной Уругвая Рональд Араухо остался недоволен предложенным каталонской «Барселоной» контрактом.

«Барселона»
«Барселона»

По информации источника, новый этап переговоров между сторонами должен состояться на следующей неделе. Текущее соглашение Араухо с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 22-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» обозначили продления контрактов с 17-летним полузащитником Гави и 23-летним защитником Рональдом Араухо главной целью клуба на ближайшие месяцы.