Мадрид, 3 апреля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Sport. es, 23-летний центральный защитник сборной Уругвая Рональд Араухо остался недоволен предложенным каталонской «Барселоной» контрактом.

«Барселона»

По информации источника, новый этап переговоров между сторонами должен состояться на следующей неделе. Текущее соглашение Араухо с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 22-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» обозначили продления контрактов с 17-летним полузащитником Гави и 23-летним защитником Рональдом Араухо главной целью клуба на ближайшие месяцы.