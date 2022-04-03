Москва, , 22:07 — REGNUM Киевский режим своими действиями сорвал организованную российской стороной по просьбе президентов Франции и Турции, а также канцлера Германии гуманитарную акцию по эвакуации мирных граждан, в том числе иностранцев, из Мариуполя. Об этом сообщил вечером 3 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Порт Мариуполь Oleg Zima

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По его словам, российская сторона, начиная с 31 марта, создала все условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в подконтрольный российским войскам Бердянск, далее наземным транспортом в российский Крым либо подконтрольное киевским властям Запорожье, а также морским транспортом по избранным направлениям.

«К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, — рассказал генерал Мизинцев. — В результате этого гуманитарная колонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста в течение двух суток находилась в районах сбора (г. Бердянск, пгт Мангуш) в постоянном ожидании фактического прекращения огня со стороны националистов и подтверждения киевскими властями введения «режима тишины», который ими до настоящего времени так и не был обеспечен».

Таким образом, констатировали в российском Минобороны, гуманитарные инициативы России, поддержанные Францией, Турцией и Германией, официальным Киевом были цинично проигнорированы.

Несмотря на это, по инициативе турецкой стороны, с 06:00 4 апреля Россия вновь открывает гуманитарный коридор для спасения из Мариуполя иностранных граждан и мирных жителей. Кроме того, при необходимости будет обеспечен заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него.

Однако, с сожалением констатировали в Москве, украинские боевики продолжают постоянные обстрелы заявленных гуманитарных коридоров, а украинская сторона в целом ни разу не выполнила своих обязательств по эвакуации мирных граждан.

«Ни одна гуманитарная колонна с западного направления так и не смогла зайти в Мариуполь», — подчеркнул генерал Мизинцев.

Он выразил надежду, что турецкая сторона поможет добиться от украинских властей выполнения обязательств по созданию гуманитарного коридора и соблюдению «режима тишины» в период эвакуации граждан на мариупольском направлении.

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