Милан, Италия, 3 апреля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Завтра, 3 апреля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в матче 31-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграет с «Болоньей». В случае победы «россонери» выйдут на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В последний раз «Болонья» обыгрывала «Милан» 6 января 2016 года. Единственный мяч в том матче, завершившемся со счетом 0:1, забил экс-нападающий сборной Италии Эмануэле Джаккерини после передачи Антони Мунье. На данный момент победная серия «Милана» в матчах с «Болоньей» составляет шесть матчей.

Ранее сообщалось, что опорный полузащитник «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье, который покинет итальянский клуб в грядущее летнее трансферное окно на правах свободного агента, согласовал условия контракта с каталонской «Барселоной».