Луганск, , 21:38 — REGNUM Населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: … с направления н.п. Новотошковское по н.п. Донецкий с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» (20 снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что на сторону республики перешли еще восемь украинских военнослужащих.