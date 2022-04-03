Москва, 3 апреля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языджи, выступающий за ЦСКА на правах аренды и отметившийся забитым мячом в ворота «Урала», с семью голами стал лучшим бомбардиром «красно-синих» в текущем сезоне.

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До сегодняшнего дня первую строчку с шесть забитыми мячами в двадцати матчах занимал 39-летний таранный форвард сборной России Антон Заболотный. В текущем сезоне на счету Языджи 9 (7+2) очков по системе гол+пас в шести играх за ЦСКА во всех турнирах.

«Лилль» выкупил Языджи у «Трабзонсопра» 6 августа 2019 года за 17,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость турецкого полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.