Барселона, Испания, 3 апреля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2021/22 примет «Севилью». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

JoJan Стадион «Камп Ноу»

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Хорди Альба, Рональд Араухо, Жерар Пике, Даниэль Алвес, Педри, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Ферран Торрес, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Севилья»: Яссин Буну, Карим Рекик, Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос Сантос, Неманья Гудель, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Лукас Окампос, Эрик Ламела, Антони Марсьяль.

После 29-ти сыгранных матчей «Севилья», одержав пятнадцать побед и набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые», имея матч в запасе, с 54-мя очками располагаются двумя позициями ниже.

В последний раз «Барселона» и «Севилья» играли между собой 21 декабря 2021 года в матче 4-го тура Примеры. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Алехандро Гомес (32' Иван Ракитич) и Рональд Араухо (45' Усман Дембеле).