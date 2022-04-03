Сочи, Краснодарский край, 3 апреля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Сочи». Встреча, проходившая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Желтые карточки получили Малком (42'), Игорь Юрганов (45+2') и Георгий Мелкадзе (72'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Алексей Воронцов.

Статистика матча («Сочи"/ «Зенит»)

Удары 5/19

Удары в створ 3/3

Владение 39%/61%

Угловые 4/8

Нарушения 10/4

Составы команд:

«Сочи»: Сослан Джанаев, Ваня Дркушич, Родригао, Игорь Юрганов, Артур Юсупов (Георгий Мелкадзе, 69'), Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа (Ивелин Попов, 76'), Артем Макарчук, Викториен Ангбан, Кирилл Заика (Тимофей Маргасов, 69'), Матео Кассьерра.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дмитрия Чистяков, Дуглас Сантос, Данил Круговой (Нуралы Алип, 86'), Алексей Сутормин (Юри Альберто, 66'), Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком (Александр Ерохин, 86'), Андрей Мостовой, Артем Дзюба (Иван Сергеев, 66').

Футбольный клуб «Зенит», набрав 49 очков, остался на первой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 39-ю баллами укрепился на четвертом месте.