Турин, Италия, 3 апреля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, туринский «Ювентус» в центральном матче 31-го тура чемпионата Италии сезона 2021/22 примет миланский «Интер». Встреча пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Ювентус» (расстановка 4−2-3−1): Войцех Щенсный — Данило, Маттейс де Лигт, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро — Мануэль Локателли, Адриен Рабьо — Хуан Куадрадо, Пауло Дибала, Альваро Мората — Душан Влахович.

«Интер» (расстановка 3−5-2): Самир Ханданович — Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Данило Д’Амброзио — Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич — Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.

Бригада арбитров: Массимилиано Иррати | Серджо Рангетти | Мауро Вивенци.