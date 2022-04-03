Лондон, , 21:14 — REGNUM Великобритания увеличит давление на Россию, а также нарастит военную поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, текст которого распространила 3 апреля канцелярия премьера.

Офис премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне (сс) robertsharp

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«Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также укрепляем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь тем, кто нуждается на местах», — говорится в заявлении Джонсона.

Он также огульно обвинил Россию в военных преступлениях, якобы совершенных в отношении мирных жителей в городах Ирпень и Буча Киевской области. По словам британского премьера, Великобритания окажет дополнительную финансовую поддержку «расследованию» событий в этих городах, добровольно оставленных российскими войсками.

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Ранее в Минобороны России категорически опровергли лживые обвинения киевских властей в якобы убийстве мирных жителей в Киевской области, в том числе в городе Буча, из которого российские войска ушли еще 30 марта.

«Все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, — говорится в заявлении Минобороны РФ. — Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь. Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах».

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