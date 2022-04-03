Париж, , 20:59 — REGNUM Сегодня, 3 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» столичный футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче тридцатого тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 примет «Лорьян». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Леандро Паредес, Данилу Перейра, Идрисса Гейе, Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.

«Лорьян»: Матье Дрейер, Лорен Абергель, Убулан Мендес, Лео Петро, Венсан Ле Гофф, Энцо ле Фе, Жюльен Лапорте, Тома Монкондю, Ибраима Коне, Терем Моффи, Данко Оуттара.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с двадцатью победами, четырьмя поражения и 65-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян», набрав 28 очков, занимает шестнадцатую позицию.