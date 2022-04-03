Генуя, Италия, 3 апреля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. 3 апреля в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» римская «Рома» в матче 31-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержала первую в сезоне победу над «Сампдорией». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Facebook.com/HenrikhMkh Генрих Мхитарян

Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил 33-летний атакующий полузащитник «волков» и сборной Армении Генрих Мхитарян. Желтые карточки получили Рожер Ибаньес, Бартош Берешиньский, Сержиу Оливейра, Абдельхамид Сабири и Лоренцо Пеллегрини.

Статистика матча («Сампдория"/ «Рома»)

Удары 8/6

Удары в створ 3/1

Владение 47%/53%

Угловые 4/4

Нарушения 15/12

Составы команд:

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Омар Колли, Бартош Берешиньский, Алекс Феррари (Мая Есида, 90'), Никола Мурру (Томмазо Ауджелло, 60'), Мортен Торсбю (Симоне Тримболи, 73'), Стефано Сенси (Фабиан Квальярелла, 46'), Абдельхамид Сабири, Антонио Кандрева, Томас Ринкон (Роналду Виера Нан, 60'), Франческо Капуто.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорт, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Никола Залевский (Матиас Винья, 81'), Генрих Мхитарян, Тэмми Абрахам (Эльдор Шомуродов, 81').