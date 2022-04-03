Москва, 3 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею о создании в последующем трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе.

ИА REGNUM Нюрнбергский трибунал, фрагмент, 1945 год

Официальные лица Луганской Народной Республики высказываются о необходимости проведения трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе и выражают готовность к его созданию. Материалы по теме публикуются на ТМ-канале «Трибунал».

Александр Бастрыкин поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка.

СК России и в настоящее время продолжает сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур. Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения. Уже проделан большой объём работы.

В дальнейшем собранные российским следствием доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица обязательно предстанут перед судом.