Лондон, , 20:43 — REGNUM 3 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Ньюкасл». Основное время встречи завершилось со счетом 5:1.

Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Бэн Дэвис (43' Сон Хын Мин), Мэтт Доэрти (48' Харри Кейн), Сон Хын Мин (54' Деян Кулушевски), Эмерсон (63') и Стевен Бергвейн (83' Лукас Моура). Единственный гол «Ньюкасла» на 39-й минуте забил центральный защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Дэвис, Доэрти, Хейбьерг, Эмерсон (Бергвейн, 81'), Бентанкур (Уинкс, 75'), Кулушевски (Моура, 76'), Сон, Кейн.

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Таргетт, Манкильо (Гимарайнс, 59'), Бюрн, Шелви, Уиллок, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 59'), Фрэйзер, Вуд (Ласселс, 70').

«Тоттенхэм», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 54 очка, временно обошел «Вест Хэм Юнайтед» и лондонский «Арсенал» и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 31-м очком остался на пятнадцатой строчке.