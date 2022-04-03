Донецк, , 20:28 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шестеро военнослужащих. Об этом 3 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За прошедшие сутки в борьбе за независимость шестеро защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 20 получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке.