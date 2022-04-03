Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:27 — REGNUM На Ямале четверым жителям Тазовского района предъявлено обвинение в грабежах и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Вымогательство Pixabay.com

По данным следствия, в феврале 2022 года четверо тазовчан ночью, напав на охранников, похитили из контейнеров геологоразведочной компании кабельную продукцию, а также другие ценные вещи. Затем в марте двое из группы злоумышленников вымогали у вахтовика 50 тыс. рублей.

Деятельность преступной четвёрки выявлена и пресечена в результате совместных действий сотрудников следственного управления, РУ ФСБ по Тюменской области, УМВД России по ЯНАО, при силовой поддержке Росгвардии.

Подозреваемые обвиняются по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж») и п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде ареста.