Москва, , 20:27 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поддерживает идею о создании трибунала по преступлениям Украины в отношении жителей Донбасса. Об этом сообщает 3 апреля пресс-служба ведомства.

Следственный комитет

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Поводом для этого заявления стали высказывания официальных лиц Луганской Народной Республики о необходимости его проведения и о готовности к его созданию. В рамках трибунала предстоит расследовать военные преступления украинского режима.

Бастрыкин подчеркнул, что Следственый комитет уже восемь лет фиксирует все противоправные действия военнослужащих ВСУ, а также украинских националистических воинских формирований в отношении мирных граждан. И каждому такому факту даётся правовая оценка.

СКР и сейчас продолжает сбор и закрепление доказательств совершённых должностными лицами силовых структур Украины преступлений против мира и безопасности человечества. Уже проделан большой объём работы. Собранные российским следствием доказательства планируется представить общественности, а причастные к совершению преступлений лица предстанут перед судом.