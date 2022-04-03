Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 3 апреля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. На Ямале выясняются обстоятельства схода снега на женщину с ребёнком с крыши одного из нежилых зданий Тарко-Сале. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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Отмечается, что будет проведена прокурорская проверка исполнения законодательства при осуществлении коммунальных услуг и приняты незамедлительные меры к устранению нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительнице Салехарда, на которую с крыши дома рухнула ледяная глыба, управляющая компания возместила моральный вред в размере 50 тыс. рулей.