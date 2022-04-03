Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 3 апреля 2022, 20:05 — REGNUM В России созданы реальные условия для развития системы воспитания школьников – и чтобы выйти на качественно новый уровень, нужно изучить и обобщить накопленный опыт, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.
Такое мнение она высказала на форуме в честь 100-летия пионерии, который проводят Министерство просвещения РФ и Российское движение школьников. Организаторы намерены выработать новые подходы к развитию детских движений, учитывающие в том числе и исторический опыт страны.
По мнению сенатора, необходимо разработать механизмы, которые позволят обеспечить участие детей в общественной жизни.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум проходит 2- 4 апреля в международном детском центре «Артек». В его работе принимают участие первые лица государства, общественные деятели, ученые, представители детских организаций из СНГ, руководители и педагоги общеобразовательных организаций, школьники-активисты, родительская общественность, ветераны пионерского движения. В рамках форума проводится научно-практическая конференция, посвященная вопросам деятельности детских общественных объединений, научно обоснованной трансформации исторически сложившегося опыта развития детского общественного движения в стране, интеграции и консолидации Российского движения школьников и образовательных организаций в сфере воспитания.
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