Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, , 20:05 — REGNUM В России созданы реальные условия для развития системы воспитания школьников – и чтобы выйти на качественно новый уровень, нужно изучить и обобщить накопленный опыт, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

Такое мнение она высказала на форуме в честь 100-летия пионерии, который проводят Министерство просвещения РФ и Российское движение школьников. Организаторы намерены выработать новые подходы к развитию детских движений, учитывающие в том числе и исторический опыт страны.

«Мы с вами в историческом моменте. Наконец-то на воспитание обратили внимание не декларативно, а реально. Во-первых, в 2020 году его записали в Конституцию как часть нашей государственной политики и обеспечили законодательной и нормативно-правовой базой. Во-вторых, за эти два года сделаны реальные практические шаги: в практику школьного образования вошли такие явления как рабочая программа по воспитанию, календарно-воспитательный план», — сказала Любовь Глебова.

По мнению сенатора, необходимо разработать механизмы, которые позволят обеспечить участие детей в общественной жизни.

«Например, экология. Как это направление нуждается в зеленом детском движении, которое бы стыковалось со взрослыми действиями! Но механизмов, позволяющих это соединить, пока мало, — отметила она, — И как раз на этом форуме мы будем собирать и обобщать подобный опыт. Сейчас самое время этот опыт заметить, выявить, дать возможность людям о нем рассказать, научить друг друга, предложить ученым, методистам его описать и сделать частью образовательных программ. А на все это, конечно же, нужны и законодательные действия, и нормативно-правовое регулирование этих процессов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум проходит 2- 4 апреля в международном детском центре «Артек». В его работе принимают участие первые лица государства, общественные деятели, ученые, представители детских организаций из СНГ, руководители и педагоги общеобразовательных организаций, школьники-активисты, родительская общественность, ветераны пионерского движения. В рамках форума проводится научно-практическая конференция, посвященная вопросам деятельности детских общественных объединений, научно обоснованной трансформации исторически сложившегося опыта развития детского общественного движения в стране, интеграции и консолидации Российского движения школьников и образовательных организаций в сфере воспитания.

Читайте ранее: В «Артеке» проходит форум РДШ, приуроченный к 100-летию пионерии