Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 3 апреля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» 2 — 4 апреля проходит форум Российского движения школьников, приуроченный к 100-летию пионерии.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Открытие форума прошло в формате стилизованной пионерской линейки — так организаторы и участники форума отдали дань историческому прошлому нашей страны. После торжественного подъема государственного флага России и коллективного исполнения гимна с приветствием к участникам обратились организаторы и почетные гости форума.

Заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов зачитал приветствие от министра просвещения РФ Сергея Кравцова: «Сегодня различные детские движения охватывают миллионы ребят по всей стране. Они объединяют не только детей, но и их родителей, наставников, учителей. Ведется масштабная воспитательная работа, одним из флагманов которой стал МДЦ «Артек». Здесь школьники из разных регионов страны развивают свои таланты, участвуют в проектной работе, постигают азы профессии. «Артек» стал площадкой для внедрения важных воспитательных инициатив, где готовятся новые кадры, оттачивают мастерство команды проекта «советник директора школы по воспитанию». Символично, что мы даем старт мероприятиям, приуроченным к столетнему юбилею Всесоюзной пионерской организации, именно в стенах «Артека». Собравшиеся на форуме ребята обсудят прошлое, настоящее и будущее детских объединений. Среди замечательных примеров — Российское движение школьников. Уверен, старшие товарищи, советники по воспитанию, поделятся своим опытом, расскажут о новых просветительских активностях как в школе, так и за ее пределами. Мы с благодарностью относимся к вашей работе и той помощи, которую вы оказываете развитию системы воспитания. Многое сделано, не меньше интересной работы нас ждет впереди».

Исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина в своем приветственном слове напомнила девиз Российского движения школьников – «Будь в движении!»

«Это значит каждый день двигаться вперед, добиваться новых вершин, получать новые знания. А самое главное — двигаясь, помочь другим, тем, кто рядом так же идет по этому пути. Сейчас на нас большая с вами ответственность – мы должны проанализировать все, что было в течение ста лет воспитательной деятельности, взять лучшие практики и применить в реалиях нашей современной жизни, поэтому желаю вам плодотворной работы», — отметила она.

Важность участия «Артека» в событиях к столетию пионерии подчеркнул директор Международного детского центра Константин Федоренко: «Форум — событие, которое останется важным в вашей жизни, в жизни «Артека» и, уверен, в жизни страны. Он проходит именно в «Артеке» не случайно. Одна из первых причин — «Артеку» 97! 66 из них «Артек» был частью большой пионерской организации. Это было сердце пионерии! Следующая причина — конечно, это традиции. Все это время «Артек» сохранял, копил опыт, знания и транслирует их сегодняшним артековцам. Третья причина — это место, где собираются дети и взрослые, чтобы говорить. И именно здесь, в Международном детском центре «Артек» мы говорим на языке, который понимают все — на языке дружбы».

Работу центрального мероприятия форума — научно-практической конференции «Детское движение России: вчера, сегодня, завтра» — открыла Наталья Агре, директор Института воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, член Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.

«Сегодня мы собрались на мероприятии, которое должно заложить основы того, как мы будем воспитывать наших детей. А для этого важно сегодня услышать не только мнения экспертов, но и собрать практики со всех регионов РФ: поговорить с педагогами, воспитателями, вожатыми и самими детьми. Воспитание — это работа коллективная, государственная. Поэтому сегодня очень важно собрать большое сообщество по воспитанию», — отметила она.

К участникам форума по видеосвязи обратился Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко: «Именно сейчас наступает время, когда можно вывести воспитательную работу, работу детских движений в нашей стране на качественно новый уровень. Сложилось понимание государства, понимание сообщества педагогов и воспитателей, потребность общества в целом. Накопленный опыт и возможности, которые открываются сегодня, — все это вместе точно дает нам возможность сделать качественный скачок в организации детского движения в нашей стране, и я думаю, что ваш форум будет важной стартовой платформой и точкой отсчета для организации всей этой работы».

Сергей Кириенко также отметил те достижения, которые есть в сфере воспитания уже сейчас: «То, что в закон об образовании вернулась ответственность образовательных организаций за воспитание, считаю принципиально важным решением. То, что появилась дополнительная государственная поддержка классных руководителей, появились советники по воспитанию. Их работа за неполный год уже показала высокую эффективность, чувствуется разница по активности ребят в школах, в которых работают советники по воспитанию. В том числе мы видим это и по активности их участия в различных детских движениях, конкурсах».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова подчеркнула важность педагогического сообщества для развития системы воспитания: «Воспитательный потенциал — богатство всей страны, в большей мере — педагогической науки. Без педагогической науки, без экспертного осмысления происходящего, без мониторинга тех действий, которые сегодня мы пытаемся обеспечить, невозможно представить себе движение вперед, невозможно понять, что получается, что не получается. Не случайно говорят, что любое движение вперед — это правильно увидеть вчерашний день, взять из него лучшее, сформировать на его основе те инструменты, которые в современной повестке дня актуальны, позволительно возможны, и те, которые примет практика».

В программе второго дня форума также была иммерсивная выставка, которая позволила ребятам погрузиться в атмосферу пионерского движения, и образовательные форматы работы — тренд-сессии и форсайт-сессии, посвященные развитию детских организаций.

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