Москва, 3 апреля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Грузия должна понять, что Южная Осетия больше никогда не войдёт в её состав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля заявил политолог Аслан Рубаев.

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Аслан Рубаев «Для Грузии нет никакой возможности вернуть себе Южную Осетию. Этот вопрос уже является решённым. Грузины с этим должны смириться так же, как Украина должна смириться с тем, что Крым — это Россия. Южные осетины погибнут все, но они до последнего человека погибнут за эту территорию. И Южная Осетия никогда не будет больше с Грузией! У Южной Осетии сейчас хватит сил и экономических, потому что Россия её поддерживает, и физически хватит солдат, чтобы она самостоятельно смогла нанести Грузии ощутимый ущерб. Конечно, сейчас в Грузии националистически настроенные политики и активисты будут бить по своему же правительству, обвиняя его в проведении неправильной политики в отношении Южной Осетии. Но ни мирным, ни тем более военным путём, Южная Осетия уже не вернётся в состав Грузии. Кроме того, российская военная база находится на территории республики, и Россия сказала, что не оставит осетинский народ без защиты.»

Напомним, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении ЮО войти в состав России.