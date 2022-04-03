Мадрид, 3 апреля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Как сообщает издание Fichajes, руководство мадридского «Реала» планирует побороться за 31-летнего опорного полузащитника лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу Н’Голо Канте.

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

Текущее соглашение Канте с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского футболиста в 50 миллионов евро. Канте выступает за «Челси» с 16 июля 2016 года после перехода из «Лестер Сити» за 35,8 миллиона евро.

В текущем сезоне Н’Голо Канте принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил одну желтую карточку.