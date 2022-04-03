Сургут, Югра, , 19:44 — REGNUM Жительница Сургута (ХМАО) потеряла около 1,8 млн рублей, желая приобрести криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Криптовалюта David McBee

Сургутянка обратилась в полицию с заявлением. Ей пришло сообщение в одном из мессенджеров от незнакомого человека с предложением дёшево приобрести на известной бирже криптовалюту. Он попросил в качестве платы за электронную валюту перевести деньги на предоставленный им номер счёта. Она в онлайн-приложении банка осуществила перевод по указанному номеру. Далее ей поступило уведомление о том, что с её счёта одной транзакцией произошло списание всех имеющихся 1,8 млн рублей. Криптовалюта женщиной не получена, аферист на связь больше не выходил.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Кража»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области жительница Белокалитвинского района стала жертвой телефонного мошенника, лишившись почти 2,1 млн рублей.

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