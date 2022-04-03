Верхнеуральск, Челябинская область, , 19:39 — REGNUM В Верхнеуральском районе Челябинской области четыре человека погибли в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 17:00 по местному времени 3 апреля на 138-м километре дороги Чебаркуль — Уйск — Магнитогорск. Там столкнулись машины «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Погибли оба водителя и пассажиры.

Сотрудники Верхнеуральского отдела полиции и инспекторы ГИБДД работают на месте трагедии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также сотрудники ГИБДД организуют движение транспорта, которое затруднено из-за аварии.