Москва, 3 апреля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. 25-летний опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», Бариновым интересуется одним из клубов Примеры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Баринов и Аугустиняк

В текущем сезоне Дмитрий Баринов принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами в матче с подмосковными «Химками» и получил семь желтых и две красные карточки.

Текущее соглашение Баринова с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника сборной России в 12 миллионов евро.