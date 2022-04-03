Донецк, , 19:30 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 100 снарядов и мин по Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 3 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 100 снарядов и мин из 152 и 122-мм ствольной артиллерии, — говорится в сообщении. — Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов Республики».

Отмечается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ получили ранения двое мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще свыше 160 мирных жителей.