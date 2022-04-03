Москва, 3 апреля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Вхождение Южной Осетии в состав России — совершенно закономерный, хотя и запоздавший почти на 15 лет процесс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля заявил политолог Аслан Рубаев.

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Аслан Рубаев «Эта история должна была произойти сразу после 2008 года, потому что осетины, как и русские, тоже являются искуственно разделённым народом. И поэтому это воссоединение является совершенно законным. К тому же, если Россия раздала всем без исключения 50 тысячам граждан Южной Осетии свои паспорта. Если эти граждане живут там, находятся на довольствии, так сказать, российской экономики, то почему бы окончательно законодательно и географически не узаконить это, как единое государство. Это нормальный процесс, который должен произойти. Это добротный, хороший и нужный шаг, конечно, слегка запоздалый. Раньше, когда уже была инициатива входа Южной Осетии в состав России, мы уважали территориальную целостность Грузии, не хотели лишний раз конфликтовать. Но сейчас кардинально сменились приоритеты политики Москвы. Всё! Мы созрели сейчас! Слава Богу, наше политическое руководство созрело для того, чтобы принять Южную Осетию в состав России. Сейчас мы просто узаконим то, что давно взяли и экономически, и в военном плане республику под своё крыло. Поэтому ждём этого в самое ближайшее время!»

Напомним, что 30 и 31 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о намерении республики войти в состав Российской Федерации.