Грозный, , 19:36 — REGNUM Представления о патриотизме пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова вызвали удивление у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Он высказал своё негодование в связи с оценкой Песковым поступков шоумена и телеведущего «Первого канала» Ивана Урганта.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

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Напомним, Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» назвал телеведущего «большим патриотом» и попросил не записывать Урганта и других представителей шоу-бизнеса, уехавших из России после начала военной спецоперации на Украине, в состав так называемой «пятой колонны».

«Оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало, — отреагировал Рамзан Кадыров 3 апреля в своем Telegram-канале. — Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку «большой патриот».

Кадыров заявил о лёгкости такого «патриотизма» в то время, когда российские, в том числе чеченские бойцы, ведут бои с украинскими нацистами, защищая народ Донбасса.

«Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия «патриотизм», — отмечает глава Чечни.

Кадыров также высказал недоумение тем, что Песков ранее отказался прокомментировать журналистам присвоение главе ЧР звания генерал-лейтенанта, якобы из-за того, что «не видел указа».

«Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск, и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, — настоящий патриот», — иронизирует Рамзан Кадыров.

По его мнению, по меньшей мере странной является ситуация, при которой генералов не называют генералами, а «малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими».

«Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать…», — добавил глава Чечни.

Отметим, что эта запись получила за час более 80 тыс. «лайков» пользователей мессенджера.

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