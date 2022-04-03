Москва, 3 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за фейки о состоянии здоровья лидеров парламентских партий разработали депутаты Госдумы от ЛДПР, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

ЛДПР

«Подготовили и направили в правительство и в Верховный суд проект поправок в недавно принятый закон о фейках. Предлагаем ввести уголовную ответственность за любые попытки инфовбросов и спекулятивного раскачивания ситуации при распространении заведомо ложных данных о состоянии здоровья руководителя парламентской партии. Тем более, члена Госсовета», — сообщил Нилов в телеграм-канале.

Перспектива реального срока за минутную нервность пальцев гарантированно остудит и вылечит зуд раскачивания ситуации, разгона информации, считает парламентарий.

«Вряд ли кто-то не заметил, как жестко тряхнуло все общество неделю назад, когда буквально на ровном месте нам пришлось пресекать поток лживых слухов о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского», — привел аргумент парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ЛДПР рассказали, что готовят иски против распространявших фейки о смерти лидера партии депутата Госдумы Владимира Жириновского.