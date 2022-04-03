Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. На рынках Ростова-на-Дону подешевели сезонные овощи. Стоимость заметно снизилась на огурцы и баклажаны.

Mos.ru Рынок в Москве

В феврале стоимость огурцов достигала 250 рублей за килограмм. Теперь в связи с созреванием огурцов в теплицах цены упали до 70 рублей за килограмм. Баклажаны продавали по 70-80-100 рублей за килограмм, пишет портал 1rnd. ru. При этом ранее килограмм в ряде сетевых магазинов «доходил» до 300 рублей.

Белокочанная капуста по-прежнему стоит в районе 120 рублей за килограмм. Картофель на рынке можно купить за 35-70 рублей (цена за один килограмм).