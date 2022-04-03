Москва, , 19:16 — REGNUM Включение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в санкционные списки Запада сам официальный представитель Кремля назвал «ужасным» и приравнял этот факт к санкциям против СМИ. Об этом Песков заявил в вышедшей 3 апреля на телеканале «Россия» программе «Москва. Кремль. Путин».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации», — сказал Песков.

Напомним, о санкциях против супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и двух его детей было объявлено 11 марта. Сам Песков попал под западные санкции еще в начале марта.

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