Москва, 3 апреля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Включение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в санкционные списки Запада сам официальный представитель Кремля назвал «ужасным» и приравнял этот факт к санкциям против СМИ. Об этом Песков заявил в вышедшей 3 апреля на телеканале «Россия» программе «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации», — сказал Песков.

Напомним, о санкциях против супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и двух его детей было объявлено 11 марта. Сам Песков попал под западные санкции еще в начале марта.