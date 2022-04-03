Кишинёв, , 19:09 — REGNUM США обещают помочь Молдавии из-за притока беженцев с Украины. Ою этом сообщает пресс-служба американского постпреда при ООН.

Молдавия

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В сообщении говорится, что Соединенные Штаты «дополнительно предоставят $50 млн» для того, чтобы помочь «правительству Молдовы и ее народу». Об этом объявила постпред Линда Томас-Гринфилд.

Выделенные средства будут направлены на тренировку пограничников, а также борьбу с коррупцией и торговлей людьми. Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации России на Украине границу с Молдавией пересекли почти 400 тыс. украинских беженцев. Часть из них до сих пор остаётся в этой республике.