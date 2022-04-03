Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен, который 5—7 апреля посетит Брюссель, примет участие в министерских встречах Североатлантического альянса и G7. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Госсекретарь будет иметь возможность (на министерской встрече Североатлантического альянса) подчеркнуть ключевую роль НАТО в сохранении трансатлантической безопасности», — говорится в сообщении

Отмечается, что Блинкен также примет участие в министерской встрече G7.

Как передавало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против России могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров с Украиной.