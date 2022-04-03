Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Поставки противотанковых ракетных систем Украине со стороны Запада будут продолжены для того, чтобы обеспечить десятикратное превосходство украинских войск, оснащенных такими системами, над российской бронетанковой техникой.

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (сс) U.S. Army

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«На каждый российский танк на Украине есть или вскоре будет более десяти противотанковых систем», — заявил 3 апреля глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

По словам Блинкена, в марте 2022 года Украина получила военную помощь на 1,6 млрд долларов. В то же время он ушел от ответа на вопрос о том, будут ли поставлены киевскому режиму старые танки производства СССР, находящиеся в распоряжении европейских стран НАТО. О возможности такой переброски ранее заявляли представители Польши и других восточноевропейских стран.

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Напомним, по данным Минобороны РФ на 25 марта, с началом боевых действий странами Запада киевскому режиму было поставлено 109 орудий полевой артиллерии, 3800 противотанковых средств в том числе ПТРК «Джавелин», «Милан», «Конкурс», РПГ «Энлав», «М-72», «Панцерфауст-3», а также 897 ПЗРК «Стингер» и «Игла».