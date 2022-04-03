Ростов-на-Дону, , 18:54 — REGNUM В Ростовской области состоялась встреча казаков Таганрогского округа Всевеликого войска Донского и представителя казаков Донецкой Народной Республики. Делегаты договорились об укреплении сотрудничества.

Казаки Дарья Драй © ИА REGNUM

В рабочей встрече приняли участие окружной атаман Андрей Ловлинский, атаман городского казачьего общества «Таганрогское» Иван Надолинский и исполняющий обязанности атамана центрального казачьего округа имени Василия Ханжонкова Алексей Бокарев. На встрече были подняты вопросы взаимодействия казаков Таганрогского округа и центрального казачьего округа имени Василия Ханжонкова в деле укрепления казачьего движения. В дар братьям-казакам из Донбасса была передана икона преподобного Сергия Радонежского.

ИА REGNUM напоминает, что казачий батальон участвует в операции по подавлению огневых точек националистических батальонов Украины в Донбассе. По словам казаков, все нацисты будут наказаны за свои злодеяния, которые они вели в Донбассе на протяжении восьми лет.