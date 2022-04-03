Воронеж, , 18:50 — REGNUM Три человека получили травмы в массовой аварии в Воронеже днём 3 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Фото с места аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 12:50 у дома 95б по Ленинскому проспекту в областном центре. Столкнулись автомобили BMW, Daewoo Nexia, Toyota и «Лада Гранта».

По предварительным данным, травмы получили водитель, а также два пассажира автомобиля Daewoo Nexia — женщина 1968 года рождения и молодой человек 2003 года рождения. Они с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.