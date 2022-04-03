Сан-Хосе, 3 апреля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Второй тур выборов президента проходит 3 апреля в Коста-Рике. Наблюдатели сообщают о рекордно низкой явке, а население уверено в «отсутствии достойных кандидатов». Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

Несмотря на низкую явку, бывший президент и наиболее популярный кандидат от партии Национального освобожденияХосе Мария Фигерес уверен, что победу одержит именно он.

Фигерес ранее выиграл первый тур президентских выборов 6 февраля, набрав на них 27% голосов. Тем не менее, согласно законодательству Коста-Рики, для победы одним туром кандидату необходимо набрать более 40% голосов.

Второй по популярности кандидат и участник второго тураРодриго Чавес от Социалистической партии набрал в первом туре 16,7%.