Москва, , 18:44 — REGNUM Возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Польше, установленного в память о советских и польских танкистах, поручил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

«Председатель СК России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника… — говорится в сообщении. — Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти».

По предварительным данным, неизвестные обматывали черной пленкой памятник советским и польским танкистам в Гданьске.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение установить и задержать осквернителей памятника танкистам в Московской области.