Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ветеранам Великой Отечественной войны в ближайшее время начнут перечислять праздничные выплаты к 9 Мая. Об этом 3 апреля сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ветераны

«В городе проживают 3544 ветерана Великой Отечественной войны, из них 176 инвалидов и непосредственных участников. Администрация города, как и все ростовчане, с большим уважением и вниманием относится к ветеранам. Ко Дню Победы все фронтовики получат помощь и положенные выплаты», — написал он в телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в ближайшие дни Ростов-на-Дону начнут украшать к празднованию 77-й годовщины Великой Победы. В городе появятся новые панно, флаги и другие композиции. К 9 Мая будет подготовлена насыщенная культурная программа.